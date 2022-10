Fortnite saa uuden hahmotulokkaan DC-supersankari Black Adamista.

Varsin mukava mies Dwayne "The Rock" Johnson on visiteerannut Fortnitessa ennenkin, The Foundationin ääninäyttelijänä. Tällä kertaa miekkonen edustaa kuitenkin DC-leiriä Black Adam -hahmonsa trikoopuvussa. Toisen tuplaesiintymisen on tehnyt aiemmin Tom Holland, sekä Spider-Manina että elokuvamaailman Nathan Drakena.

Pitkään työstetyn Black Adamin ensi-ilta on ensi viikolla, 21. lokakuuta.