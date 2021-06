: Ensi vuoden Series S|X -pelit pyritään tuomaan vanhalle konsoliraudalle pilvipelaamisen kautta

Microsoft on kertonut aikeistaan pitää 8-vuotias Xbox One hengissä vielä ainakin ensi vuoden ajan.

Osa E3-messuillakin paljastetuista nimikkeistä vaatii Series S|X:n konsolirautaa rullatakseen kelvollisesti. Mainitsemisen arvoisia lienevät ainakin Microsoft Flight Simulator, Starfield, Redfall sekä S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

Microsoftin tavoitteena on siis tuoda pelejä Xbox Cloud Gamingin kautta Xbox Onelle vielä ainakin ensi vuoden aikana. Peleistä mainittiin toistaiseksi ainoastaan Microsoft Flight Simulator, mutta muidenkin Series S|X -konsoliyksinoikeuksien luulisi saavan saman käsittelyn. Vastaava suoratoisto-ominaisuus on jo käytössä mobiililaitteilla ja suoraan selaimilla, joten se pyritään tuomaan myös miljoonien Xbox One -pelaajien ulottuville.

Lisätietoja Xbox Wire -uutissivustolta, täältä.

