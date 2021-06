: Kahmalokaupalla uusia pelejä, iloa ja onnea – toimituksen suosikkijulkistukset äskettäisiltä E3-messuilta

Viime viikolla päättyneet pelialan E3-messut olivat odotettu tapahtuma. Digitaalisena järjestetyssä tapahtumassa pelaava kansa sai kuullakseen ja nähdäkseen monia julkistuksia, uutisia, trailereita ja ties sun mitä muuta.

Toimituksemme oli mukana huumassa uutisoimalla monista eri asioista, tutustumalla uusiin studioihin ja testaamalla muutamia tulevia pelejä. Mutta mikä jäi mieleen koko hoidon yhtenä tai useampana kohokohtana? Antaa toimitusten jäsenten kertoa.

Petri Leskinen

Hot take: Indiepelit olivat tämän vuoden E3-viikon voittajia. Somervillestä oli hieno nähdä pelikuvaa ja pari muuta yllättäjää mahtui myös mukaan. Pois mukavuusalueelta -sarjan artikkelista voi lukaista listaukseni esittelytilaisuuksien mielenkiintoisimmista nimikkeistä.

Senja Littman

Minua kiinnostavien pelien tarjonta jäi kovin vähäiseksi. Todella valjujen E3-messujen voittajaksi selviytyi omissa kirjoissani Nintendo, joka hemmotteli makuhermojani peräti kahden pelin verran. Toivelistalleni tiensä löysivät Project Zero: Maiden of Black Water sekä Shin Megami Tensei V, jotka molemmat saivat synkässä sielussani aikaan hillittyjä ilonkiljahduksia.

Näiden lisäksi myös muutama Summer Games Festin aikana julkistettu indiepeli herätti kiinnostukseni, kuten slaavilaisiin myytteihin pohjautuva, 16-vuotiaasta Yaga-tytöstä kertova Blacktail-toimintaseikkailu, pohjoismaalaiseen kansantarustoon perustuva tunnelmallinen kauhuseikkailu Bramble: The Mountain King sekä köyhän miehen The Sims 4 -kopio Paralives.

Petri Kataja

Kovin mieleenpainuvia E3-messuja ei tänä vuonna omasta mielestäni saatu. Ilman (paljoa) lunttaamista pystyy silti mainitsemaan muutamat erityisen positiivisena mieleen jääneet asiat.

Nimittäin! Xbox-puolen tulevaisuus näyttää varsin mainiolta. Game Pass saa jatkuvalla syötöllä pelattavaa, vieläpä mielenkiintoista sellaista. Lähitulevaisuuden suurimpana henkilökohtaisena peukkuna näen viime vuoden kehutuimman pelin, Hadeksen, saapumisen palveluun. Myöhemmin saapuva Forza Horizon 5 näyttää myös hulppealta kuin mikä, joten pitänee tähänkin sarjaan ottaa tuntumaa ensimmäistä kertaa. Xboxin puolelta pitää vielä nostaa hattua sille henkilölle, joka keksi tuoda Pirates of the Caribbean -elokuvien hahmoja ja maisemia Sea of Thieves -peliin. Täydellinen kombo.

Mitäpä muuta? Uusi 2D-Metroid oli ollut huhuissa jo pitkään, joten sen julkistus ei ollut yllätys, mutta sen näkeminen oli silti varsin positiivinen asia. Lisäksi Super Smash Bros. Ultimateen saapuva uusi hahmo, Tekken-peleistä tuttu Kazuya, oli enemmän kuin paikallaan. Ja hahmon esittelytraileri myös huvitti. Tekkenit ovat Bandai Namco -studion käsialaa ja kyseinen studio onkin työstänyt Super Smash Bros. Ultimatea. Olihan se nyt loogista lisätä heidän hahmonsa mukaan.

Niin, ja oli se tuleva Zeldakin esitteillä, mutta siitä mainitsen enemmän E3-pettymysten jutussamme.

Muiden kanssa pitää myös olla samaa mieltä siitä, että esitteillä oli kosolti mielenkiintoisia indiepelejä, jotka taisivat lopulta olla koko hoidon kovinta esiteltyä sisältöä.

Messujen paikkeilla pääsin myös kokeilemaan odotettua Tales of Arisea, mikä oli varsin mukavaa. Arviota tästä kokemuksesta voi lukaista tästä: Testissä odotettu roolipelieepos Tales of Arise – jo pelkissä taistelumekaniikoissa on huumaava määrä sisältöä

Jaakko Herranen

Avauduimme Podcast-köörin kanssa jo E3-messujen tarjonnasta tuoreimmassa jaksossa, jonka voi kuunnella kätevästi esimerkiksi Spotifystä. Varsinaiset megatonnit jäivät uupumaan, mutta ehkä sen suurimman positiivisen pöhinän aiheutti Microsoft ja sen rohkea, uusi ja kilpailijoista poikkeava strategia konsolikilvassa. Xbox Game Pass edellä siis mennään, rautamyyntien tullessa sitten siinä sivussa, jos on tullakseen.

Armottomana Halo-fanina Halo Infinite -odotus näyttäisi vihdoin tulevan päätökseensä loppuvuodesta. Moninpeli on 343 Industriesin tuotoksissa ollut aina hyvässä kuosissa, ja tällä kertaa kampanjapuolikin näyttäisi kunnioittavan sen ihka ensimmäisen Halon visiota – ainakin näin toivon. Toivoa sopii, että kehittäjätiimi on vielä henkisesti ja fyysisesti kunnossa taatusti puuduttavan tuotantolimbon jäljiltä.

Muista iloa aiheuttaneista julkistuksista mainittakoon Microsoft Flight Simulatorin Series X -julkaisupäivä, Hadeksen saapuminen Game Passiin ja The Outer Worlds 2:n hulvaton traileri (itse peli ei kyllä kiinnosta). Entisten Playdead-jäsenten Somerville näyttää myös kautta linjan upealta – voisiko tässä olla henkistä jatkoa kerrassaan upeille Limbolle ja INSIDElle?

Tarja P-K

Elden Ring ja GamesIndustry.bizin & Games Industry Gatheringin E3-jatkot!

Joonatan Itkonen

Elden Ring ja Halo veivät voiton helposti. Edeltävä on ollut pitkään odotuksessa, mutta jälkimmäinen yllätti positiivisesti. En oikein uskaltanut enää innostua Halo-sarjasta, mutta painotus jälleen Cortanan ja Master Chiefin suhteeseen herätti nostalgian kertaheitolla. Ehkä tästä sittenkin voi tulla jotain!

Risto Karinkanta

Olen hyvin tyytyväinen siihen, että A Plague Tale saa jatkoa. Korkeatasoisille kävelysimulaattoreille on tilaa markkinoilla, eivätkä Quantic Dream ja Dontnod ehdi tuottaa teoksia tarpeeksi nopeasti. Ja tulisipa se Sable nyt ajallaan.

Jo nimen puolesta huomioni kiinnittyi OlliOlli Worldiin, joka on värikäs skeittauspeli. Vietin nuoruuteni Tony Hawkin seurassa, joten katumeiningillä on edelleen paikkansa sydämessäni, vaikka en urheilupelejä muuten juuri harrastakaan.