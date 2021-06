: Nintendo juhlistaa 35-vuotiasta The Legend of Zelda -sarjaansa retrohenkisellä Game & Watch -konsolilla

Nintendo on aikeissa tuoda marraskuun 12. päivä kauppoihin retrohuuruisen Game & Watch -käsikonsolin.

Game & Watch: The Legend of Zelda juhlistaa ikonisen vihreänuttusankarin 35-vuotista taivalta. Nostalgikkoja miellyttävä masiina kätkee sisäänsä alkuperäisen The Legend of Zeldan, Zelda 2: The Adventure of Linkin NES-konsolilta sekä The Legend of Zelda: Link's Awakeningin vanhalta kunnon Game Boyltä. Lisäksi mukana on Game & Watch -klassikko Vermin Zelda-henkisenä versiona – interaktiivista kellomoodia unohtamatta.

