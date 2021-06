Laivalasteittain kehuja ja palkintoja keränneen The Legend of Zelda: Breath of the Wildin jatko-osasta saatiin uutta videomateriaalia Nintendon E3-presentaatiossa.

Liikkuva kuva paljastaa, että ainakin osa seikkailun tapahtumista sijoittuu taivaaan sinessä kelluviin saariiin. Lyhyen vilaisun perusteella pelissä kohdataan tutulta näyttäviä vihollisia, mutta tarjolla on uusia kykyjä käytettäväksi.

Peli ei vielä saanut nimeään, mutta julkaisuajankohdaksi kerrottiin tähdättävän ensi vuotta.