E3-messut korvaava Summer Game Fest käynnistyy huomenna – koko aikataulu katselulinkkeineen nyt selvillä

Summer Game Fest -pelitapahtuma käynnistyy torstaina, 6. kesäkuuta.

Koronavuosien riuduttamien ja sittemmin kokonaan kuopattujen E3-messujen jalanjäljissä kulkeva Summer Game Fest rakentuu monien erillisten tapahtumien ympärille.

Useiden päivien aikana omat tilaisuutensa pitävät muun muassa Xbox, Ubisoft, PC Gamer sekä aina yhtä mainio Devolver Digital. Wholesome Direct ja Day of the Devs puolestaan nostavat tapetille indiekehittäjiä siinä missä Future of Play Direct keskittyy koko perheelle passeleihin tuotoksiin ja Women-Led Games naisiin pelialalla.

Koko Summer Game Festin aikataulu osoitteineen alla:

Lisätietoja Summer Game Festin kotisivuilta, täältä.