Kesäkuun PlayStation Plus -ilmaispelit nyt kaikkien jäsenyystasojen ladattavissa – vietä hellepäivät joko mätkien tai Paavo Pesusienen seurassa

PlayStation Plus -jäsenten ilmaispelit ovat menneet vaihtoon, kuten kuun ensimmäisenä tiistaina tapana on.

Tarjolla on jälleen kolme nimikettä, joista kaksi on aavistuksen toisistaan poikkeavaa mätkintää. Lisäksi pelaajat pääsevät reissaamaan Tangalaan Paavo Pesusienen ohjaimiin SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shakessa. Alla vielä nimikkeet listattuna mahdollisine arvostelulinkkeineen.

Streets of Rage 4

AEW Fight Forever

SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake

