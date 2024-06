The Last of Us Part II:n PC-version huhuillaan olleen valmis jo pidemmän aikaa – odottelee televisiosarjan toisen kauden julkaisua?

The Last of Us Part II:n PC-versio on useimmiten oikeaan osuvan Dealabsin huhuilujen mukaan jo valmis.

Dealabsin lähteiden mukaan The Last of Us Part II:n PC-painos on ollut käytännössä julkaisukunnossa jo viime vuoden marraskuusta lähtien – syystä tai toisesta peliä ei ole kuitenkaan vielä kauppapaikoilla nähty.

Yksi syy voisi olla työn alla oleva The Last of Us -HBO-sarja, jonka toinen kausi käy todennäköisesti hyvin pitkälti läpi Part II:n tapahtumia. On siis mahdollista, että Sony tähtää sekä peliä että sarjaa kuluttajien ulottuville osapuilleen samoihin aikoihin – mitä ilmeisimmin vuodelle 2025.

KonsoliFINilläkin arvosteltu The Last of Us Part I julkaistiin PC:lle alkuvuodesta 2023. The Last of Us Part II Remastered puolestaan on nähty PS5:llä jo reilu vuosi sitten, arvostelu täällä.