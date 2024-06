Octopath Traveler II tupsahti yllättäin Game Passin valikoimiin – kesäkuun alun muutkin lisäykset selvillä

Xbox Game Pass -valikoima laajenee jälleen kesäkuussa, nyt yhdellä varsin yllättävälläkin nimikkeellä.

Octopath Traveler II julkaistiin taannoin PC:lle ja muille konsoleille, mutta Xbox-versiosta ei ole kuultu pihaustakaan pitkiin aikoihin. Nyt retrohuuruinen japaniropellus on kuitenkin pelattavissa Game Passin kautta myös Xboxilla – paluun valikoimiin tekee myös sarjan ensimmäinen osa.

Kauhun ystäville mainitsemisen arvoisia lisäyksiä puolestaan ovat Dead Space -hengenheimolainen The Callisto Protocol sekä öljynporauslautalle sijoittuva ja heti julkaisussaan Game Passiin saapuva Still Wakes the Deep. Kaikki lisäykset alustoineen ja mahdollisine arvostelulinkkeineen uutisen lopussa.

Lisätietoja Xbox Wirestä, täältä.

6.6.

12.6.

Depersonalization (PC)

13.6.

Isonzo (pilvi, konsoli, PC)

The Callisto Protocol (pilvi, konsoli, PC)

18.6.

Still Wakes the Deep (pilvi, PC, Xbox Series S|X)

Poistuvat 15.6.