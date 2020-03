E3-messut vaarassa peruuntua: Los Angelesiin julistettiin hätätila koronaviruksen pelossa

E3-messut saattavat olla vaarassa toteutua koronaviruksen aiheuttamien erikoistoimenpiteiden vuoksi.

Vasta männä viikolla Eletronic Software Association (ESA) kertoi järjestelyjen etenevän täyttä höyryä koronaviruksesta huolimatta. Tilanne näyttää nyt aavistuksen aiempaa uhkaavammalta, kun Los Angeles ja samassa hötäkässä Kalifornian ja Washingtonin osavaltiot on julistettu hätätilaan.

Messujärjestäjä ESA kertoo tuoreimmassa tiedotteessaan messujärjestelyjen etenevän edelleen. Koronaviruksen tilannetta kuitenkin seurataan luonnollisesti entistäkin tarkemmin, messuvieraiden turvallisuuden ollessa ehdoton prioriteetti.

Koko lausunto näyttää seuraavanlaiselta:

"The health and safety of our attendees, exhibitors, partners and staff is our top priority. While the ESA continues to plan for a safe and successful E3 show June 9-11, 2020 - we are monitoring and evaluating the situation daily. Our E3 team and partners continue to monitor COVID-19 via the Centers for Disease Control (CDC) and Prevention and the World Health Organization (WHO). We are actively assessing the latest information and will continue to develop measures to further reduce health risks at the show."

E3-messut on tarkoitus järjestää kesäkuun 9.-11. päivä.