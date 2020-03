Taistelu samuraiklaanin puolesta alkakoon! – Ghost of Tsushima ulos kesäkuun lopulla

Ghost of Tsushima sai julkaisupäivän PlayStation 4:lle ja se on 26. kesäkuuta.

Sucker Punch Productionin kauan ja hartaasti odotettu PlayStation-yksinoikeuspeli Ghost of Tsushiman julkaisuajankohta varmistui viimein. Kesäkuun lopulla ilmestyvä avoimen maailman toimintanimike sai julkaisupäivän lisäksi uuden tarinatrailerin. Japanin feodaaliajan mongolivaltakuntaan sijoittuva samuraiseikkailu vie klaaninsa puolesta taistelevan Jin Sakain aaveen polulle vapauttamaan Tsushimaa hyvin epätavallisin keinoin.

#GhostOfTsushima is out on June 26, 2020! 🍂







Watch our new trailer, and learn about our Collector's Edition, Digital Deluxe Edition, and more: https://t.co/hicjt4IJhH pic.twitter.com/zOsUChRPks

— Ghost of Tsushima 🎮 June 26 (@SuckerPunchProd) March 5, 2020