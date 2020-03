HBO työstää The Last of Us -peleihin pohjautuvaa televisiosarjaa

The Hollywood Reporter kertoo The Last of Us -pelisarjan loikkaavan tulevaisuudessa myös television puolelle.

Projektin taustalla hääräilee HBO, yhteistyössä Sony Picture Televisionin ja PlayStation Procutionsin kanssa. Myös pelien kirjoittaja ja luova ohjaaja Neil Druckman on saatu mukaan. Miehen rinnalla hääräilevät niin apulaistuottajan viitan ottava, Chernobyl-sarjan luoja Craig Mazin kuin Game of Thronesiakin työstänyt Carolyn Strauss ja Naughty Dogin pomo Evan Wells.

Kyseessä on PlayStation Productionsin ensimmäinen televisiosarja. Lisää on kuitenkin taatusti luvassa, mikäli toista johtajaa Chris Parnellia on uskominen.

Pelipuolella The Last of Us Part II on valmistumassa hyvää vauhtia, kauan odotetun julkaisun koittaessa toukokuun 29. päivä.