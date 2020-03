God of Warin tuottaja jätti Sonyn – PlayStation-veteraani Stadian uuden studion johtoon

Sony Santa Monican johtaja Shannon Studstill siirtyi Stadia Games and Entertainmentin johtajaksi.

Googlen Stadia on avannut kolmannen yksinoikeuspelejä tekevän studionsa. Kalifornialainen Playa Vistan pelitalo pääsee aloittamaan ison nimen johdolla Studstillin liityttyä sen joukkoihin. Studstillin kokemus alalta alkaa työskentelystä PlayStationin kanssa 90-luvulla, jolloin hän toimi Sonyn päätuottajana sekä sisäisen tuotannon johtajana. God of War on tunnetuimpia nimikkeitä, joiden kehityksessä Studstill on ollut tiiviisti mukana. Sony Santa Monica on nimittänyt toisen veteraaninsa, Yumi Yangin, uudeksi studiopäällikökseen.

Ensimmäinen Stadialle omistautunut studio julkistettiin viime vuoden lokakuussa. Vähän sen jälkeen Google osti Typhoon Studiosin kehittämään pelejä alustalleen.

"Uusi Playa Vista -studio keskittyy tarjoamaan yksinoikeudella varustettuja pelejä, käyttämään uusia pelimekaniikkoja, luovia tapoja pelata yhdessä ja ainutlaatuisia vuorovaikutusmalleja, joita olemme vasta alkamassa tutkia", kertoo Stadia Gamesin johtaja Jade Raymond blogitekstissään.