Epic Games Storen ilmaispelit menivät vaihtoon – samassa hötäkässä selvisi ensi viikon maksuton nimike

Epic Games Store -pelikaupan ilmaispelit ovat vaihtuneet tuttuun tapaansa torstaina.

Tällä viikolla maksutta päästään tahkoamaan Cat Quest II -indieropellusta (tuotesivu) – kattimaisesta nimestään huolimatta seikkailua voi muuten tahkota myös koirana! Toinen kuluvan viikon ilmaisnimike on strategialla, toiminnalla ja tornipuolustuksella kyllästetty Orcs Must Die! 3 (tuotesivu). Kumpaisenkin trailerit on upotettuna uutisen lopussa.

Ensi torstaista alkaen ladattavaksi saapuu tarinallinen rooliseikkailu Circus Electrique (tuotesivu) sekä ilmainen sisältöpaketti Firestone: Online Idle RPG -peliin (tuotesivu).

Lisätietoja Epic Games Storesta, täältä.