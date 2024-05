Bloodstained: Ritual of the Night saa pian viimeiset Kickstarter-lisäyksensä – viisi vuotta julkaisunsa jälkeen

Bloodstained: Ritual of the Night saa viimeisen ilmaisen päivityksensä tässä kuussa.

Tuorein, kehittäjä ArtPlayn mukaan samalla viimeiseksi jäävä 1.5-päivitys lisää kaksi viimeistä Kickstarter-rahoitustavoitteiden sanelemaa pelimuotoa, eli Chaos- ja VS. -moodit. Päivitys julkaistaan 9. päivä toukokuuta lukuun ottamatta Switchiä, jonka vuoro on viikkoa myöhemmin eli 16. päivä.

Chaos-moodissa taistellaan läpi hirviöiden ja pomovastusten kyllästämien, sattumanvaraisesti arvottujen huoneiden läpi joko yksin tai kaksin. VS-moodissa puolestaan taistellaan rinnakkain, mutta silti vastakkain, sillä siinä ansaitaan sielupisteitä päihittämällä kussakin ruudussa viliseviä vihollisia. Sieluja voi käyttää hyökkäysten ostamiseen, ja tällä tavoin voi tietysti terrorisoida kaveria. Pisimpään selvinnyt voittaa, ja molemmissa pelimuodoissa taisteleminen kaverin kanssa onnistuu niin netissä kuin samalla konsolillakin.

Uusien pelimuotojen lisäksi mukana saapuu kolme kosmeettista asupakettia sekä yksi ilmainen paketti, joka muuttaa Miriamin ulkonäköä. Vaikka ArtPlay kutsuu tätä viimeiseksi päivitykseksi, ilmeisesti maksullista sisältöäkin on vielä tulossa. Classic II: Dominique's Curse -pelimuoto on jatkoa pelin retroa uhkuvalle, Castlevania-tyyliselle Classic-moodille. Classic II:n on luvattu sisältävän isomman kartan sekä oman tarinankaarensa. Hinnoittelusta ja julkaisuajankohdasta tosin ei ole vielä tietoa.

ArtPlay työskentelee tällä hetkellä myös Ritual of the Nightin jatko-osan parissa, mutta projektista ei ole hiiskuttu mitään sen paljastumisen jälkeen.

Henkistä jatkoa Castlevania: Symphony of the Nightille oleva Bloodstained: Ritual of the Night murskasi Kickstarter-tavoitteensa noin yhdeksän vuotta sitten, kun se keräsi kampanjansa aikana suunnilleen viisi ja puoli miljoonaa Amerikan dollaria. Teos on saatavilla niin nykyisille konsoleille, PC:lle kuin mobiililaitteillekin.

