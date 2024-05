Ubisoftin ilmaisräiskintä XDefiant sai julkaisupäivänsä lukuisten viivästysten jälkeen

Ubisoft on vihdoinkin määritellyt tarkan julkaisupäivän XDefiant-räiskinnälleen.

Ilmaispelattava XDefiant kantoi alkujaan Tom Clancyn nimeä, mutta nykyisellään tämä Ubisoftin maailmoja yhdistävä räiskintä tottelee simppelimpää nimeä. Peli paljastettiin alkujaan jo vuonna 2021, mutta julkaisua on sittemmin lykätty useampien suljettujen testisessioiden palautteen pohjalta.

Nyt valmista on kuitenkin tulossa ja XDefiantille on uskallettu määrittää ilmestymispäivä, 21. toukokuuta. Alkuun tarjolla on eräänlainen "pre-season", jonka aikana päästään tahkoamaan viittä eri pelimoodia (Domination, Hot Shot, Occupy, Escort, Zone Control) 14 areenalla. Hahmoryhmittymiäkin on peräti viisi kappaletta, pohjautuen Far Cryn, Ghost Reconin, Splinter Cellin, The Divisionin sekä Watch Dogsin universumeihin. Lisätietoja Ubisoftin tiedotteesta, täältä.

XDefiant julkaistaan PC:lle, Xbox Series S|X:lle sekä PlayStation 5:lle.