Fanien toive toteutui: myös Resident Evil 3:n kasvoanimaatiot nostettiin 500 prosenttia voimakkaammiksi tuoreella videolla

Kuun alussa julkaistu Resident Evil 3 on tunnelmallinen peli, kuten arvostelummekin sitä kuvailee. Juuri julkaistu video esittelee kuitenkin perin erilaista tunnelmaa, kun hahmojen kasvoanimaatiot pistetään uuteen uskoon.

DPO23-Youtube-kanavalle ladatulla videolla on liikkuvaa kuvaa siitä, miltä peli näyttää kasvoanimaatioiden ollessa 500 prosenttia voimakkaammat normaaliin verrattuna. On näkökulma-asia, onko lopputulos entistä pelottavampi vai ei. Kuten videon alku näyttääkin, on kyseistä klippiä jo ehditty toivoa useamman naamanvääntelystä pitävän fanin toimesta.

Kanavalla on aiemmin julkaistu myös video Resident Evil 2:sta samoilla asetuksilla, joka samaan syssyyn alla.