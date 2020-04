Call of Duty: Warzonen huijarit saavat viimein kyytiä

Call of Dutyn kehittäjä Infinity Ward bannaa nyt battle royalensa huijareita urakalla.

Infinity Ward on sisäistänyt Call of Duty: Warzonen mittavan hakkerointiongelman. Studio ilmoittaa antaneensa porttikiellon Warzoneen jo 70 000:lle pelaajalle suojellakseen suosittua verkkomoninpeliä huijareilta. Infinity Ward aikoo jatkaa tietoturvapäivitysten käyttöönottoa ja parantaa pelinsisäistä ilmiantamista. Lisätietoja luvataan kertoa pian.

Warzone on kärsinyt huijareista julkaisustaan lähtien, ja PC:llä aimbotit eli automaattitähtäysohjelmat sekä muut huijauskeinot ovat arkipäivää. Infinity Ward on saanut kasapäin valituksia pelaajilta, jotka ovat valmiita jättämään studion kuukauden vanhan battle royalen, mikäli ongelmaan ei puututa raskaalla kädellä.

Warzonessa ei ainakaan vielä ole minkäänlaista anti-cheat-ohjelmaa, joka estäisi huijaamisen tai hakkeroinnin. Bannattujen määrä on sinänsä suuri, mutta todellisuudessa pieni pisara viidenkymmenen miljoonan pelaajan meressä.

"Meillä on nollatoleranssi huijareille", Infinity Ward toteaa.

We've now issued over 70,000 bans worldwide to protect #Warzone from cheaters. We're continuing to deploy dedicated security updates and work continues on improving in-game reporting. We'll share more details soon. We are watching. We have zero tolerance for cheaters.

— Infinity Ward (@InfinityWard) April 13, 2020