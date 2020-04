Ilmaisia PlayStation-pelejä luvassa – Sony julkisti Play At Home -aloitteen kiitoksena kaikille kotona pysytteleville

Sony Interactive Entertainment haluaa kiittää kaikkia omalla käytöksellään pandemian ehkäisyyn osallistuvia.

Play At Home eli Pelaa Kotona on kotosalla pysyttelyä tukeva aloite. Tarkoituksena on rohkaista pelaajia jatkossakin harjoittamaan sosiaalista etäännyttämistä ja toimimaan vastuullisesti esimerkiksi pelaamalla kotona.

Pelaa Kotona koostuu kahdesta osasta. PlayStation-yhteisön viihdyttämiseksi tarjotaan ilmaisia pelejä, ja pienempiä itsenäisiä pelistudioita tukemaan perustetaan rahasto. Useat riippumattomat studiot ovat ajautuneet taloudellisiin vaikeuksiin, ja niitä halutaan auttaa jatkamaan hyvien kokemusten rakentamista kaikille pelaajille.

PlayStation tarjoaa ilmaiseksi Uncharted: The Nathan Drake Collectionin ja Journeyn. Naughty Dogin kokoelma sisältää Uncharted: Drake’s Fortunen, Uncharted 2: Among Thievesin sekä Uncharted 3: Drake’s Deceptionin. Kaikki kolme nimikettä ovat huolellisesti paranneltuja versioita PlayStation 4:lle. Journey on indiestudio Thatgamecompanyn vuonna 2012 ilmestynyt kaunis pulmanratkontaseikkailu.

Sony toteaa riippumattomien kehittäjien olevan elintärkeitä peliyhteisön sydämelle ja sielulle. Pienstudioiden taloudellista kamppailua helpottamaan on perustettu avustusrahasto, josta kymmenen miljoonaa dollaria on korvamerkitty tukemaan Sonyn riippumattomia kehityskumppaneita.

Voit ladata Journeyn ja Uncharted: The Nathan Drake Collectionin täysin maksutta PlayStation 4:lle 15. huhtikuuta - 5. toukokuuta.