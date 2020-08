Pelimetsä-hanke auttaa suojelemaan suomalaisia metsiä – Suomen pelinkehittäjät ry yhteistyöhön Luonnonperintösäätiön kanssa

Pelimetsä on Suomen pelinkehittäjien yhteinen kotimainen luonnonsuojeluhanke, jonka tarkoituksena on hankkia ja pysyvästi rauhoittaa suomalaista metsää.

The Finnish Game Awards 2020 -gaalassa julkistettu hanke on syntynyt yksityishenkilöiden toimesta Suomen pelialan sisällä. Pelimetsässä vaikuttaa kaksikymmentäyhdeksän pelialan tekijää ja yritystä.

"Halusimme yhdessä saada aikaan jotain positiivista ja pysyvää sekä rakentaa samalla toimintamallin, johon muiden on helppo osallistua myöhemmin", toteaa Jani Kahrama, yksi Pelimetsä-projektin vetäjistä.

Pelimetsä teki suomalaiselle Luonnoperintösäätiölle lähes 500 000 euron lahjoituksen, jolla säätiö osti ja suojeli yhteensä 134 hehtaaria monimuotoista metsää. Kyseessä on Luonnonperintösäätiön historian suurin yksittäinen lahjoitus. Varoilla turvattiin Pelimetsän ensimmäiset alueet Utterinvuori ja Tsiuttajoen ikimetsä.

"On upeaa, että saamme kaksi näin laajaa ja ainutlaatuista aluetta suojeluun. Kaikki lahjoitukset ovat Luonnonperintösäätiölle tärkeitä ja ne käytetään kokonaan suojelualueiden hankkimiseen ja vaalimiseen sekä tätä tukevaan toimintaan", kertoo Luonnonperintösäätiön toiminnanjohtaja Anneli Jussila.

Pelimetsä-hanke tulee jatkumaan osana Luonnonperintösäätiön ja Suomen pelinkehittäjät ry:n toimintaa.

"Suomen peliala on yhteisöllinen toimiala, joka on myös halukas kantamaan yhteiskunnallista vastuutaan", toteaa Suomen pelinkehittäjät ry:n asiamies Koopee Hiltunen ja jatkaa: "Seuraavaksi on tarkoitus innostaa muita toimialoja ja muiden Pohjoismaiden peliteollisuutta mukaan vastaaviin hankkeisiin."

Pelimetsää voi tukea lahjoittamalla hankkeen kampanjasivun kautta tai siirtämällä halutun summan suoraan Luonnonperintösäätiön keräystilille.