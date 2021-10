Five Nights at Freddy's: Security Breachin julkaisu päivättiin joulukuulle trailerin kera

Five Nights at Freddy's: Security Breach oli vahvasti tapetilla viime yön State of Play -lähetyksessä.

State of Playssä esitetty traileri käy läpi Five Nights at Freddy's: Security Breachin juonikuvioita ja tapahtumapaikkana toimivaa ostoskeskusta. Peli nojaa toiminnassaan hyvin pitkälti hiiviskelyyn ja hyvin mietittyihin etenemisstrategioihin, kuten traileri ja PlayStation Blog -tekstikin vihjailevat. Säikyttelyn kehittäjänä toimii Steel Wool Studios.

Five Nights at Freddy's: Security Breach julkaistaan joulukuun 16. päivä PlayStation 4:lle ja PlayStation 5:lle.