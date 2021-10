Hyvää 25-vuotisjuhlaa Lara Croft – Tomb Raider -video kunnioittaa naisia hahmon takana

Lara Croft viettää tällä viikolla 25-juhlapäiväänsä ja Square Enix muistaa sen kunniaksi kaikkia Laran hahmon henkiinherättäneitä naisia. Juhlavideon voi katsastaa uutisen lopusta.

"Kunnioittaaksemme näitä naisia ja monia muita kirjoittajia, äänilahjakkuuksia, näyttelijöitä, malleja, taiteilijoita, pelinkehittäjiä ja muita, jotka ovat osallistuneet Tomb Raideriin yli 25 vuoden ajan, teemme 25 000 dollarin lahjoituksen International Rescue Committeelle – maailmanlaajuiselle humanitaariselle avustus- ja kehitysjärjestölle", Square Enix kertoo.

Lisäksi yhtiö lahjoitti Camilla Luddingtonin nimissä 20 000 dollaria Women for Women International -järjestölle, joka tarjoaa käytännön ja moraalista tukea sodasta selviytyneille naisille. Luddington esitti Laraa peleissä Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider sekä Shadow of the Tomb Raider.