No nyt on vuotaja: Snoop Dogg kertoo uuden Grand Theft Auto -pelin olevan tekeillä – musiikkia odotettavissa ainakin Dr. Dreltä

Koskaan ei tiedä, että mistä suunnasta tietoa tulevista peleistä saapuu. Näin ainakin tällä kertaa, sillä hiphop-tähti Snoop Dogg on kertonut kohta julkaistavassa Rolling Stone Music Now -podcastissa tietoja tulevasta Grand Theft Auto -sarjan julkaisusta.

Vasta huhujen muodossa oleva uusi GTA-peli on Snoopin kertoman mukaan tekeillä ja sen soundtrackilla olisi mukana toinen Amerikan länsirannikon hiphop-jättiläinen, Dr. Dre.

"Tiedän, että hän on studiossa", Snoop kertoi viitaten siihen, että Dr. Dre on jälleen työstämässä musiikkia. Tuottajalegendan viimeisin julkaisu on vuoden 2015 Compton-albumi. "Tiedän, että hän työstää vitun hyvää musiikkia. Ja osa hänen musiikistaan on yhteydessä tulevaan GTA-peliin. Joten luulen, että hänen musiikkiaan julkaistaan sillä tavalla, GTA-pelin kautta."

Rolling Stone koetti pyytää asiaan kommenttia Rockstar Games -studiolta sekä Dr. Dren edustajilta, mutta kummastakaan suunnasta ei kommentoitu asiaa.

Uuden Grand Theft Auto -pelin kehittäminen ei ole virallista, mutta erilaisia huhuja asiasta on kuultu vaikka kuinka ja paljon. Snoop Doggin antamillekaan tiedoille ei tässä kohdin ole vielä virallista vahvistusta, joten niihin ei kannata suhtautua sataprosenttisena faktana.

