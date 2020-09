Fortnitea on pelattu enemmän aikaa kuin mitä ihmiskunta on ollut olemassa

Ihmiskunta on ollut olemassa noin kuusi miljoonaa vuotta. Tämä aikamäärä jää kuitenkin jalkoihin, kun sitä verrataan aikaan, mitä ihmiset ovat pelanneet Fortnitea. Näin ainakin mikäli uskomme GAME:a, brittiläistä videopelien jälleenmyyjää.

GAME on julkaissut verkkosivuillaan oheisen kuvan, jossa se nimeää kymmenen maailmassa eniten pelattua peliä niihin käytettyine aikoineen. Listalla on monta tuttua peliä World of Warcraftista tuoreimpaan Grand Theft Autoon, mutta selkeästi suurimmat lukemat taululle iskee Fortnite. Mikäli lasketaan yhteen kaikkien pelaajien Fortniteen kuluttama aika, saadaan kuvan mukaan lukemaksi reilusti yli kymmenen miljoonaa vuotta.

Kuvan saa isommaksi klikkaamalla. Lisää dataa on tarjolla GAME:n kotisivulle (klik).