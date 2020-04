HBO aikoo esittää Pinheadin teurastustarinat TV-sarjana – Hellraiser-franchise jatkaa laajentumistaan

HBO:lla kehitteillä olevan Hellraiser-sarjan ohjaajaksi on kiinnitetty Halloween-ohjaaja David Gordon Green.

Clive Barkerin kauhunovelli The Hellbound Heartiin perustuva vuoden 1987 elokuva Hellraiser on ollut innoittaja monelle teokselle. Pinheadin hahmo on esiintynyt yhteensä kymmenessä filmatisoinnissa. 80-luvun kulttielokuvasta on tekeillä uudistettu versio, jonka työstöä johtaa The Night House -ohjaaja David Bruckner. Nyt valmisteilla on myös televisiosarja, jonka käsikirjoittajina komeilevat Mark Verheiden ja Michael Dougherty.

Sarjakuvakäsikirjoituksista tunnettu Verheiden oli mukana kynäilemässä muun muassa TV-sarjoja Battlestar Galactica ja Daredevil. Michael Dougherty puolestaan kirjoitti ja ohjasi Trick 'r Treatin, sekä viime vuonna ilmestyneen Godzilla: King of Monstersin. Myös X-Men: Apocalypse on Doughertyn käsikirjoittama.

Tulevasta elokuvasta poiketen TV-sarja ei ilmeisesti tule olemaan isäntäteokselle täysin uskollinen. HBO:n sarja kertoo kokonaan uuden tarinan, nojaten kuitenkin originaaliin Hellraiseriin.

Alkuperäinen Hellraiser-elokuva sai ensi-iltansa syyskuussa 1987. HBO:n sarjan ilmestymisen ajankohdasta ei ole vielä tietoa.