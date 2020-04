Taistele Kaaoksen Jumalten demonien kanssa ja aja rallia niin että sora lentää – Games with Goldin toukokuu julki

Microsoft julkisti ensi kuun Games with Gold -pelit.

Jälleen saadaan nauttia neljästä ilmaisnimikkeestä, joista kaksi on puhtaasti Xbox Onelle. Sensible Softwaren jalkapallopeliä ja strategista toimintaseikkailu Overlord II:ta pääsee pelaamaan myös Xbox 360:lla. Kiinnostavana faktana todettakoon, että Sensible World of Soccer on listattu Stanfordin yliopiston kymmenen kaikkien aikojen tärkeimpien videopelien listalle vuonna 2007.

Tarkempia tietoja toukokuun pelitarjonnasta löytyy Xboxin virallisilta sivuilta.