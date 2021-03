Valve lopettaa Artifact-korttipelinsä kehitystyön – sekä pelit että kaikki kortit ladattavissa ilmaiseksi

Valve pistää pillit lopullisesti pussiin Artifact-korttipelinsä suhteen.

Dota 2 -universumiin sijoittuva Artifact julkaistiin marraskuussa 2018, minkä jälkeen pelillä on ollut vaikeuksia haalia taakseen isoja pelaajamääriä. Uusia tuulia haeskeltiin noin vuosi sitten uusitun Artifact Foundryn päätyessä pelaajien testiin, mutta myös tämä on epäonnistunut Valven asettamissa tavoitteissa. Lopputulemana sekä Artifact Classic että Artifact Foundry on asetettu Steamissa kaikkien ilmaispelattavaksi kortteineen kaikkineen.

Lisätietoja Valven tiedotteesta, täältä.