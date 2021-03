Länsimaiset joukot törmäävät kommunistiseen liittoumaan Epic Games Storen ilmaispelissä

Epic Games Storen viikon ilmaispeli on Wargame: Red Dragon, jonka voi napata talteen 11. maaliskuuta saakka.

Wargame: Red Dragon on vuonna 2016 julkaistu Wargame-sarjan kolmas osa, joka on suoraa jatkoa Wargame: AirLand Battlelle. Wargame korostaa realistisen näköistä grafiikkaa sekä aitoa taistelua, ja Red Dragon lisää merivoimien sodankäynnin jo aiemmin tutuiksi tulleisiin ilma- ja maakomponentteihin. Pelaaja hyppää mukaan laajaan konfliktiin, jossa länsimaiset joukot törmäävät kommunistiseen liittoumaan.

Wargame: Red Dragonissa on yhden pelaajan tila uudella kampanjajärjestelmällä. Se tarjoaa myös laajahkon moninpelitilan, jossa jopa kaksikymmentä pelaajaa voi ottaa mittaa toisistaan samanaikaisesti. Käytössä on seitsemäntoista maan aseet ja ajoneuvot, joiden lisäksi pelissä on yli 1 400 pelattavaa tosielämää vastaavaa yksikkötyyppiä.