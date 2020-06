Myrsky nousee Tsushiman Aaveen uudella trailerilla.

Sony Interactive Entertainment ja kehittäjä Sucker Punch Productions julkaisivat Ghost of Tsushiman uuden trailerin nimeltä A Storm is Coming.

Tsushima on tuhoutumisen partaalla. Samurai Jin Sakai joutuu uhraamaan kaiken armottomien mongolihyökkääjien käsissä koetun murskatappion seurauksena. Hänen on suojeltava sitä, mitä kodista ja kansasta on vielä jäljellä.

Ghosts of Tsushima julkaistaan 17. heinäkuuta yksinoikeudella PlayStation 4:lle.