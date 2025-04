The Last of Us -kaksikko julkaistiin uusiksi vielä kertaalleen – Complete-versio niputtaa samaan pakettiin molemmat pelit

Sony julkaisee The Last of Us -pelinsä vielä kertaalleen, tällä kertaa päheänä Complete-painoksena.

The Last of Us Complete sisältää The Last of Us Part I:n ja The Last of Us Part II:n, jotka julkaistiin alkujaan vuosina 2022 ja 2024. Setistä on tarjolla sekä digitaalinen painos että fyysinen ja sen myötä hieman suolaisemman hintainen Collector's Edition -versio.

Lisää aiheesta:

Sisältönsä puolesta The Last of Us Complete ei tarjoa mitään uutta, mutta samassa hötäkässä ostettu pelikaksikko tulee luonnollisesti hieman halvemmaksi kuin erikseen. Trailerin voi katsoa uutisen lopusta.

The Last of Us -pelien jatkosta ei ole tällä haavaa tietoa, mutta sunnuntaina jatkuvan televisiosarjan (IMDB) menestyksen myötä kolmaskin osa voinee olla hyvin mahdollinen.