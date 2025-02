Sonyn pitkään huhuiltu remasteroinnin kohde varmistui – Days Gone Remastered saapuu kauppoihin huhtikuussa

Bend Studion kehittämä ja alun perin vuonna 2019 PlayStation 4:lle julkaistu Days Gone saa remasteroidun version vielä tämän kevään aikana. Tuoreessa State of Playssa julkistettu Days Gone Remastered saapuu PlayStation 5:lle ja PC:lle 25. huhtikuuta.

Perinteisten teknisten ehostusten lisäksi mukaan lupaillaan kokonaan uutta sisältöä. Esimerkiksi Horde Assault -tilassa päästään selviytymään massiivisia zombilaumoja vastaan. Permadeath- ja Speedrun-moodit puolestaan tarjoavat nimiensä mukaista lisähaastetta sitä kaipaaville.

PlayStation 4 -version omistajat pääsevät päivittämään pelinsä nykyaikaan noin kymmenen euron lisähintaan. Ikävä kyllä etu ei koske PlayStation Plussan kautta lunastettua versiota. Päivitystarjous on kuitenkin voimassa myös PC:n puolella alkuperäisen vuoden 2021 painoksen ostaneille.