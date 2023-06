GOG-kesäalessa jaetaan pelejä ilmaiseksi vielä muutaman päivän ajan

GOG:n kesäalennusmyyntiä on päivitetty uusimmalla ilmaispelillä.

GOG-kauppapaikalla pyörivät kesäiset alehulinat sisältävät myös maksuttomana jaettavia pelejä. Nyt vuorossa on strateginen korttiropellus Ancient Enemy, jonka voi ladata ilmaiseksi 29. kesäkuuta kello 16.00 asti.

Ancient Enemy on viides kuudesta pelistä, jotka lahjoitetaan GOG:n kesäalennusmyyntien aikana. Viimeinen peli on tulossa tämän viikon lopulla. Itse aletapahtuma päättyy 4. heinäkuuta kello 1.00 yöllä.

Lisävinkki: Epic Game Storesta voi nyt napata ilmaiseksi avoimen maailman The Hunter: Call of the Wild -yksinpelin.