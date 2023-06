Kautta Teutateksen ja Suursmurffin – Asterix sekä Smurffit mätkivät ja seikkailevat videopeleissä kotvasen päästä

Asterixin ja Obelixin sekä Smurffien aiemmat seikkailut saavat kumpikin jatkoa myöhemmin tänä vuonna.

Asterix & Obelix – Slap them all! 2 päästää pelaajansa läpsimään, mätkimään ja muksimaan roomalaisia Asterixin ja Obelixin muodossa. Luvassa on täysin uusi tarina, jota voi pelata joko yksin tai kaksin paikallisena moninpelinä.

Peli julkaistaan marraskuussa PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle, Xbox Onelle, Xbox Series X|S:lle, Switchille ja PC:lle.

Tasoloikkaa ja toimintaa yhdistelevä The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone vie pelaajat seikkailemaan neljän smurffin hahmossa. Nimikkeeseen lupaillaan täysin uutta tarinaa sekä paikallista kahden hengen moninpeliä.

Peli julkaistaan PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle, Xbox Onelle, Xbox Series X|S:lle, Switchille ja PC:lle niin ikään marraskuussa, tarkemmin sanottuna päivämäärällä 2.11. Trailerin sinisten miniolentojen seikkailusta voi katsoa alta.

Kummankin tuotoksen julkaisijana toimii Microids. Samasta suunnasta on myöhemmin tänä vuonna tulossa myös Tintti-hahmon tähdittämä seikkailu. Enemmän tästä nimikkeestä aiemman uutisemme (klik) kautta.

