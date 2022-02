Grand Theft Auto -trilogia saa seuraavan korjaussarjansa ensi viikolla

Julkaisussaan bugeja ja kauneusvirheitä täynnä ollut Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition päivittyy seuraavan kerran ensi viikolla.

Jo aiemmin päivitetty kolmen pelin kokoelma saa korjauksia ensi viikon aikana joka alustalla. Asiasta ilmoitettiin Rockstar Gamesin Twitter-viestin muodossa. Korjaussarjan tarkemmasta sisällöstä ei ole vielä tietoa.

Arvostelimme kokoelman ennen päivityksiä ja nootteja tuli sen mukaisesti: Auttamattomasti vanhentunut klassikkotrilogia kompuroi uusille alustoille

New patches are coming next week for Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition across all platforms. We appreciate the community’s patience and support.

