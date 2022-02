Seuraava Dragon Age on edennyt kehityskaarensa puoliväliin – apulaistuottaja menee jälleen vaihtoon

BioWare on kertonut tiedonmurusia pitkään työstetyn Dragon Age 4:n – tai mikä lopullinen nimi tuleekaan olemaan – tilanteesta.

Viime viikolla Jeff Grubb huhuili omiin lähteisiinsä vedoten, että seuraavan Dragon Agen julkaisu ajoittuu seuraavan 18 kuukauden ajanjaksolle. Nyt BioWaren Gary McKay on tarkentanut odotetun ropelluksen kehityskaaren olevan ympäripyöreästi jossain puolivälin tienoilla. Viime vuonna on saatu kuntoon jonkinmoinen kivijalka, nyt luodaan käsikirjoitusta, ympäristöjä, hahmoja ja hiljalleen myös itse pelimekaniikkoja. Valmista on siis tulossa hitaasti, mutta valmista on tuskin turha odotella vielä jokuseen vuoteen.

Samaan syssyyn kävi ilmi, että Dragon Agen apulaistuottaja Christian Dailey on siirtynyt muiden haasteiden pariin. Dailey loikkasi projektiin Mark Darrahin lähdettyä muihin hommiin vuonna 2020. McKay rauhoittelee, että taustalla hääräilee edelleen vahva Dragon Age -veteraaneista rakentuva johtotiimi. McKayn blogahduksen voi lukea täältä.

Sarjan edellinen osa Dragon Age: Inquisition julkaistiin vuonna 2014.