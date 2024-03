Game Informerin lukijat valitsivat kautta aikojen parhaan pelin – voittaja ei taida yllättää oikeastaan ketään

Game Informer -julkaisun lukijakunta on käyttänyt ääntään kaikkien aikojen parhaan pelin valitsemiseen.

Parhaan pelin valinta tehtiin kaksinkamppailutyyliin, jossa neljän eri ryhmän edustajat etenivät aina ottelu ottelulta kohti finaalia häviäjän pudotessa aina porukasta pois. Neljän kärkeen tiensä raivasivat The Last of Us, The Elder Scrolls V: Skyrim, Red Dead Redemption 2 sekä ikisuosikki The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Voittajaksi selviytyi Ocarina of Time, joka raivasi matkan varrella tieltään Call of Duty 4: Modern Warfaren, Grand Theft Auto V:n, vuoden 2018 God of Warin, Baldur's Gate 3:n, Red Dead Redemption 2:n ja finaalissa vielä The Elder Scrolls V: Skyrimin.

Tähän äänestykseen kelpuutetut pelit valikoitiin hyvin pitkälti samaisen julkaisun TOP 300 -listan pohjalta, jossa lukijat myös äänestivät kautta aikojen parasta nimikettä. Tuolloin voiton vei The Witcher 3: Wild Hunt Ocarina of Timen ollessa listalla kolmantena – heti The Last of Usin perässä.

Lisätietoja Game Informerin omasta uutisesta, täältä.