Helmikuun pimeyttä piristävä PlayStation Plus -valikoima nyt ladattavissa

Helmikuun PlayStation Plus -valikoima on saapunut ladattavaksi tuttuun tyyliin kuun ensimmäisenä tiistaina.

Helmikuun Plus-nimikkeissä on edustajia eri genreistä urheilusta rakenteluun ja fantasiameininkiin saakka. Ensiksi mainittua edustaa EA Sportsin UFC 4, siinä missä Planet Coaster ja Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure tarjoavat tyystin erilaisia tunnelmia. Alla vielä listattuna helmikuun valikoima alustoineen:

Planet Coaster (PlayStation 5)

EA Sports UFC 4 (PlayStation 4)

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure (PlayStation 4)

Lisätietoja PlayStation Blog -tiedotteesta, täältä.