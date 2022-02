Remedyn työstämä CrossfireX räiskii helmikuun Game Pass -lisäysten johtotähtenä

Microsoft on julkistanut helmikuun alkupuoliskolla Game Passiin saapuvia nimikkeitä.

Kotimaisittain se odotetuin peli on kiistatta CrossfireX, jonka kampanja on vanhan kunnon Remedyn käsialaa. Jonkinmoista kulttimainetta nauttiva Ark: Survival Evolved taas nähdään palvelussa kaiken sisältävänä Ultimate Survivor Edition -versiona. Näiden lisäksi tarjolla on useampiakin ID@Xbox-nimikkeitä, kuten tapana on. Lisätietoja Xboxin uutissivulta, täältä.

Alla päivämäärät, alustat ja mahdolliset arvostelulinkit:

3.2.

Contrast (pilvi, konsoli) – ID@Xbox

Dreamscaper (pilvi, konsoli, PC) – ID@Xbox

Telling Lies (pilvi, konsoli, PC) – ID@Xbox

10.2.

Besiege (Game Preview) (pilvi, konsoli, PC) – ID@Xbox

CrossfireX (konsoli)

Edge of Eternity (pilvi, konsoli, PC) – ID@Xbox

Skul: The Hero Slayer (pilvi, konsoli, PC) – ID@Xbox

The Last Kid on Earth and the Staff of Doom (pilvi, konsoli, PC)

14.2.

Ark: Ultimate Survivor Edition (pilvi, konsoli, PC) – ID@Xbox

Infernax (pilvi, konsoli, PC) – ID@Xbox

Poistuvat 15.2.