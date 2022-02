Kaikkialla kehuja kerännyt yhteistyöseikkailu It Takes Two saavutti viiden miljoonan myynnit

It Takes Two on saavuttanut ja heittämällä ylittänyt viiden miljoonan myynnit.

Ruotsalaisstudio Hazelightin It Takes Two julkaistiin maaliskuussa 2021 hyvin pitkälti ylistävien arvostelujen kera – KonsoliFINin testipenkissä nimike kohotettiin kautta aikojen parhaiden kaksinpelien joukkoon. Yhteistyöseikkailu on viiden miljoonan myynneillään nyt virallisesti kehittäjän menestynein tuotos ohittaen edeltäjänsä A Way Outin. Pelaajamäärät ovat luonnollisesti nimikkeen pakollisesta yhteistyöaspektista johtuen vielä reilusti viiden miljoonan paremmalla puolella.

Elokuvaohjaajanakin kunnostautuneen Josef Faresin luotsaaman projektin saamasta huomiosta kertoo lisäksi se, että pelin tiimoilta ollaan kehittämässä sekä sarjaa että elokuvaa. Uutisoimme aiheesta kuluvan viikon tiistaina.

It Takes Two on saatavilla PC:lle ja Xbox- ja PlayStation-konsoleille.