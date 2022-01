Helmikuun PlayStation Plus -ilmaispelit paljastettiin, vieläpä tällä kertaa ilman vuotoja

Helmikuun PlayStation Plus -ilmaispelit on paljastettu virallisesti. Viime kerroista poiketen ei tietoa tällä kertaa saatu minkään sortin vuotojen kautta.

Ensi kuun kattaus näyttää seuraavanlaiselta:

Planet Coaster (PlayStation 5)

EA Sports UFC 4 (PlayStation 4)

Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure (PlayStation 4)

Planet Coaster päästää pelaajansa rakentamaan unelmiensa huvipuistoja täynnä vuoristoratoja. Puistoihin on sijoiteltavana yli 700 erilaista objektia, maanmuotoja voi muokata oman mielen mukaan ja omia tuotoksiaan voi jakaa muiden rakentajien ulottuville.

EA Sports UFC 4:ssä luodaan ja kustomoidaan oma UFC-taistelija, jonka muodossa taistellaan aina huipulle asti uramoodissa, minkä lisäksi turpakäräjille päästään myös verkon välityksellä.

Nimihirviö Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure on Borderlands-maailmaan sijoittuva fantasiaräiskintä, jonka tähtenä on sarjasta aiemmin tutuksi tullut Tiny Tina. Pyssyjä paukuttelemaan päästään joko soolona tai kahden pelaajan kesken yhteistyössä.

Pelit saapuvat tarjolle päivämäärällä 1.2. Sitä ennen tarjolla on tammikuun tarjonta (klik).