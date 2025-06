Hitman-kehittäjän Bond-peli tottelee nimeä 007 First Light – lisätietoja luvassa myöhemmin tällä viikolla

IO Interactive on vihdoinkin valmis paljastamaan lisätietoja tulevasta James Bond -pelistään.

Hitman-studion pitkään työstämä projekti tottelee jatkossa nimeä 007 First Light. Mitään sen kummoisempia yksityiskohtia ei kiusoittelukuvan lisäksi vielä saatu, mutta laajempaa esittelyä on luvassa myöhemmin kuluvan viikon aikana. Ai milloin? No, sitäkään ei vielä toistaiseksi kerrota.

Tiedossa kuitenkin on, että 007 First Light ei liity suoraan esimerkiksi Bond-leffasarjaan, vaan kyseessä on ihan erillinen projektinsa – Daniel Craigia tai muita Bond-veteraaneja siis tuskin tutuissa rooleissaan nähdään.

Siispä lisätietoja odotellessa.