People Can Fly hyllytti kaksi projektia – myös Square Enixin peli peruttu

Outriders- ja Bulletstorm- kehittäjä People Can Fly on vetänyt pistokkeen kahdelta kehitteillä olleelta peliltään.

Peruutettujen joukossa on myös Project Gemini, Square Enixin julkaistavaksi kaavailtu mutta virallisesti vielä julkistamaton toimintapeli. People Can Fly tiedottaa, että Geminin keskeyttäminen johtuu julkaisijan puutteellisesta viestinnästä ja sopimusteknisten ehtojen toteutumatta jäämisestä. Myös erillinen VR-projekti, Project Bifrost, on peruttu.

Projektimuutosten seurauksena People Can Fly on ilmoittanut tulevista henkilöstövähennyksistä. Studio työllisti yli kolmekymmentä kehittäjää Gemini-projektissa, joista osa irtisanottiin jo tammikuussa.

People Can Fly työskentelee edelleen muun muassa Xboxille tulevan Gears of War: E-Dayn ja uuden, vielä julkistamattoman PlayStation-IP:tä hyödyntävän pelin parissa.