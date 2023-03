Horizon Forbidden Westin odotettu laajennusosa ilmestyi ennakkotilattavaksi

Horizon Forbidden Westin tuleva laajennusosa Burning Shores on saapunut ennakkotilattavaksi PlayStation Storeen.

Uuden laajennusosan tarina on suoraa jatkumoa emopelilleen. Pelaajien on siis läpäistävä päätarina ensin, jolloin laajennusosan tarina avautuu ja pelaajat pääsevät matkaamaan uudelle pelialueelle. Luvassa on uusia hahmoja, ja koneita taisteltavaksi, vaaroja ja seikkailua unohtamatta.

Hintaa laajennusosalla on parikymppiä. Ennakkotilaajat saavat käyttöönsä Blacktide Dye -asun sekä jousipyssyn. Burning Shores ottaa kaiken hyödyn irti PlayStation 5:n tuomista tehoista, eikä täten saavu ollenkaan edellisen konsolisukupolven PlayStation 4:lle.

Burning Shores julkaistaan 19. päivä huhtikuuta PlayStation 5:lle.