Huhtikuun kissaenergiaa huokuva Games with Gold -valikoima julkistettiin

Microsoft on julkistanut huhtikuun Games with Gold -jäsenille tarjottavan pelivalikoimansa.

Tarjolla on neljä peliä, kuten tapana on viime aikoina ollut. Ehdottomasti huomionarvoisin nimike on kissamaisuutensa vuoksi Another Sight, joka päästää pelaajansa kahden ohjattavan hahmon kera steampunk-henkisiin fantasiatunnelmiin. Varsin kauniita maisemia tarjoilee myös värikäs tasohyppely Hue. Lisätietoja Xboxin uutistiedotteesta, täältä.

Koko valikoima päivämäärineen ja arvostelulinkkeineen alla: