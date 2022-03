Call of Duty -kehittäjä on avannut uuden pelistudion Kanadassa

Activision Blizzardin alainen Beenox ilmoitti avanneensa uuden studion Kanadan Montrealissa.

Beenox on osallistunut useiden Call of Duty -pelien kehitykseen ja muun muassa luonut uutta sisältöä Warzonen jokaiselle kaudelle. Parhaillaan studio on mukana kehittämässä Call of Duty -sarjan uutta mobiilipeliä.

Beenox toivoo, että sen toinen toimisto auttaa kasvattamaan studion nykyistä neljänsadan pelinkehittäjän työvoimaa yli kahdellakymmenellä prosentilla. Tavoitteena on saada tarpeeksi vankka perusta tukemaan Call of Duty -hanketta ja muita kehittäjän kunnianhimoiseksi määrittelemiä hankkeita.

"Luotamme kaupungin monipuoliseen lahjakkuuteen rakentaaksemme tiimin, jonka avulla voimme laajentaa luovaa näkökulmaamme ja tuoda entistä enemmän monimuotoisuutta kehitystyöhömme", Beenoxin studiopäällikkö Nour Polloni toteaa.

Lisää aiheesta: