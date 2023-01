Huhu: Entinen suurtapahtuma vaikeuksissa – Sony, Nintendo ja Xbox jättävät E3-messut väliin tänä vuonna

E3-messujen paluu livetapahtumaksi on kokenut pahemman luokan kolauksen. Sisäpiirin tietojen mukaan tapahtuman kolme isointa vetonaulaa, Xbox, Nintendo ja Sony, ovat jättämässä tapahtuman kokonaan väliin tänä vuonna, pelisivusto IGN raportoi.

IGN-sivuston saamien tietojen mukaan Xbox ei kuitenkaan ole aikeissa viettää hiljaiseloa. Perinteinen Summer Showcase järjestetään Los Angelesissa tuttuun tapaan ensi kesänä. Xboxin Phil Spencer vahvisti myös, että tapahtuman järjestäminen samaan aikaan kuin E3-messut on tietoinen päätös, jonka tarkoituksena on palvella kuluttajia ja lehdistöä. Myös Nintendo on järjestämässä tuttuun tapaan kesäisen Direct-tapahtumansa, jota voi katsoa suoratoistona heidän Youtube-kanavalta.

Xboxin poistuminen E3-messujen tarjonnasta edustaisi jyrkän muutoksen aiempaan tukeen, jota Microsoft on osoittanut tapahtumaa kohtaan. IGN raportin mukaan Xboxilla ei ole tällä hetkellä aikeita tuoda edes esittelykalustoa messujen julkiselle tapahtumapaikalle.

Sony oli kolmikosta ensimmäinen, joka jättäytyi tapahtumasta näkyvästi pois jo vuonna 2019, kun suuryhtiö riitautui Entertainment Software Associationin (ESA) kanssa.

E3-messut järjestetään Los Angelesissa 13. - 16. kesäkuuta.

Lisää aiheesta: