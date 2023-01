Road 96:n esiosa Mile 0 paljastui trailerin kera – julkaistaan huhtikuun alussa

Viime vuonna julkaistu ja KonsoliFINin arvostelusta neljä tähteä napannut Road 96 saa jatkoa Mile 0 -nimeä tottelevan esiosan muodossa.

Road 96: Mile 0 seurailee alkuperäispelistäkin tuttua Zoe-hahmoa ja tämän kaveriksi lyöttäytyvää Kaitoa – viimeksi mainittu on muuten tuttu myös DigixArtin Lost in Harmony -pelistä. Tarinavetoista meininkiä siivittävät psykedeeliset musiikkikohtaukset, jotka myös vaikuttavat pääosan kaksikon kohtaloihin. Taustalla hääräilee edelleen Tyrakin hallitus, jonka palkkalistoille myös Zoen isä on päätynyt.

Uutisen loppuun upotetulla ensitrailerilla kuullaan muuten synthwave-bändi The Midnightin pian singlenäkin julkaistava kappale Land Locked Heart.

Road 96: Mile 0 julkaistaan huhtikuun 4. päivä PC:lle, Switchille sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille.