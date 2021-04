Huhu: Hitman-kehittäjä IO Interactive työstää AAA-luokan fantasiapeliä Xbox Game Studiosin julkaistavaksi

Tanskalaisen IO Interactiven huhuillaan työstävän täysin uutta IP:tä Xbox Game Studiosin julkaisemana.

Hitman-kehittäjä IO Interactive on laajentunut viime aikoina voimakkaasti avaten studioita niin Ruotsiin kuin Espanjaankin. Työn alla on suuren mittaluokan James Bond -nimike Project 007, minkä lisäksi esimerkiksi studiopomo Hakan Abrak on puhellut avoimesti vielä salaisesta mysteeriprojektista.

Windows Centralin ja Eurogamerin lähteiden mukaan tämä mysteeriprojekti olisi Xbox Game Studiosin julkaisema AAA-luokan fantasiaseikkailu lohikäärmeiden kera. Kehitys olisi kuitenkin vasta alkutekijöissään julkaisun häämöttäessä vielä vuosien päässä. Mainittakoon vielä, että kyseessä ei olisi siis studiokauppa, vaan ainoastaan julkaisusopimus IO Interactiven ja Xbox Game Studiosin välillä.

IO Interactive saati Microsoft eivät ole vielä kommentoineet huhuja suuntaan tai toiseenkaan.

Lisää aiheesta: