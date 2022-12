Huhu: Switchin pro-versio peruttu Nintendon keskittyessä täysillä uuden sukupolven konsolin kehitystyöhön

Nintendo näyttäisi kehittelevän täyttä häkää uuden sukupolven konsolirautaa, huhuilee Digital Foundryn John Linneman.

Digital Foundryn podcastissa rupatelleen Linnemanin mukaan Nintendo olisi aiemmin suunnitellut pro-versiota supersuositusta Switch-konsolistaan hieman PlayStation 4 Pron ja Xbox One X:n tapaan. Nyt ajatuksesta on kuitenkin päätetty luopua ja resurssit on siirretty uuden sukupolven konsolin kehitystyöhön. Linnemanin mukaan moisen julkaisua on kuitenkin turha odotella vielä ainakaan ennen vuotta 2023. Linneman pohjaa väitteensä eri kehittäjiltä kuulemiinsa kommentteihin.

Linneman kertoo lisäksi Nintendon olevan todella hermostunut konsolisukupolvelta toiselle siirtymisessä. Japanilaisjätti on viime vuosina onnistunut julkaisemaan menestysmasiinan vain joka toisella kerralla GameCuben ja Wii U:n jäätyä pienemmälle huomiolle kuin firman muut menestystuotteet.

Nintendo Switch julkaistiin reilut viisi vuotta takaperin maaliskuussa 2017. Pientä päivitystä saatiin OLED-näyttöä hyödyntävän version myötä, mutta suoranaista pro-mallia ei siis ole vielä nähty.