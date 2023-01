Eksentrinen etsiväkaksikko Sam & Max palaa tänä vuonna

Vuonna 1987 sarjakuvien sivuilla debyyttinsä tehnyt Sam & Max -etsiväkaksikko tekee tänä vuonna paluun männävuosien videopelin remasteroinnin merkeissä.

Skunkape Games -studio on paljastanut työstävänsä remasteroitua julkaisua Sam & Max: The Devil's Playhouse -seikkailupelistä. Tulevasta nimikkeestä on julkaistu lyhyt traileri, joka paljastaa tuotoksen saapuvan tänä vuonna. Tarkemmat alustat ja tarkka julkaisuajankohta eivät ole vielä selvillä.

Alun alkaen vuonna 2010 julkaistu The Devil's Playhouse on kolmas Telltale Gamesin kehittelemä Sam & Max -seikkailu. Studion aiemmat tuotokset kantoivat nimiä Sam & Max Save the World ja Sam & Max Beyond Time and Space.

